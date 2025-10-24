Fundação do Prémio Booker lança galardão para literatura infantil

Em comunicado, a Fundação do Prémio Booker revelou que a primeira edição do prémio vai ser lançada no próximo ano para "celebrar a melhor ficção contemporânea para crianças entre 8 e 12 anos, escrita ou traduzida para inglês e publicada no Reino Unido e/ou na Irlanda", o que significa que vai abranger autores a nível mundial, desde que traduzidos e publicados naqueles dois países.

O prémio vai ter o mesmo montante dos outros dois Booker, ou seja, 50 mil libras (43,6 mil euros), que serão repartidas entre autor e ilustrador ou entre autor e tradutor, caso se aplique.

O primeiro presidente do júri vai ser o escritor Frank Cottrell-Boyce, com o resto do júri a ser composto por adultos e crianças.

"O Prémio Booker para Crianças quer ser várias coisas em simultâneo: um prémio que defenda futuros clássicos escritos para crianças; uma intervenção social desenhada para inspirar mais jovens a ler; e uma semente a partir da qual esperamos que gerações futuras de leitores cresçam", disse a presidente executiva da fundação, Gaby Wood, citada no mesmo comunicado.

As candidaturas para a primeira edição do prémio vão abrir na primavera de 2026 e os finalistas revelados em novembro do próximo ano. O livro vencedor será desvendado em fevereiro de 2027.