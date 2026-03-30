Fundação José Saramago questiona "critério" para retirada do autor de obras obrigatórias

Prevê-se a introdução da obra "Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde", de Mário de Carvalho. A Fundação José Saramago sugere que também Mário de Carvalho é "merecedor de toda a admração" e que a introdução desta obra na lista de livros de leitura obrigatória abre a porta "a que outras e outros escritores participem também na formação das novas gerações de leitores".





Deixa, por isso, a sugestão de "trocar a palavra 'ou' pela palavra 'e'", abrindo espaço para os dois autores.

Estas e outras alterações fazem parte de uma versão preliminar revista das aprendizagens essenciais em consulta pública, um processo que se irá estender até 28 de abril.

Em comunicado enviado às redações, a Fundação presidida por Pilar del Rio sublinha que procura sempre "agregar e não colocar em compração ou oposição".Questiona qual foi o critério na origem da proposta e se irá abranger "outros autores que integram o cânone da Literatura Portuguesa".Em causa está a proposta de alteração das aprendizagens essenciais do 12º ano, que integravam, até à data, duas obras de José Saramago,e "