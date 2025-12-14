Fundador da Banda do Casaco. Músico Nuno Rodrigues morreu aos 76 anos

De acordo com a mesma fonte, o músico morreu no Hospital de Cascais.

Nuno Rodrigues, nascido em Lisboa em 1949, integrou os Música Novarum e Family Afair antes de fundar, em 1973, juntamente com António Avelar Pinho, o grupo Banda do Casaco, um dos mais vanguardistas daquela década da música portuguesa.

A Banda do Casaco, que duraria uma década, integrou ainda músicos como Celso Carvalho, António Pinheiro da Silva, Carlos Zíngaro, Né Ladeiras, Mena Amaro, Cândida Branca Flor e Gabriela Schaff, propondo uma sonoridade que saltava os muros do rock, do jazz, da folk e da música tradicional.

Nuno Rodrigues compôs também para outros artistas, tendo assinado canções como "Ali Babá" das Doce e "Telepatia", interpretada por Lara Li. Produziu ainda o trabalho de músicos como António Variações e Lena D'Água.

Concorreu sete vezes ao Festival da Canção, compondo ao lado de António Avelar Pinho.

Além da Banda do Casaco, Nuno Rodrigues trabalhou igualmente em produção na Valentim de Carvalho, para os Trovante, os Petrus Castrus ou para António Variações, e dirigiu a editora Transmédia, pela qual saíram álbuns de José Afonso, Júlio Pereira, Fernando Tordo, Luís Cília, Né Ladeiras Peste & Sida e Tarântula.



Na década de 1990 lançou a Companhia Nacional de Música (CNM) em que aliava a distribuição à edição, com loja física em Lisboa e com um catálogo nacional composto por artistas Amália Rodrigues, Júlio Pereira, Ricardo Ribeiro e João Braga. Também representa em Portugal etiquetas estrangeiras, em especial da área da música clássica.



Em 2016, Nuno Rodrigues editou o primeiro álbum a solo, “Pérolas d’alma”, interpretando poemas de Florbela Espanca, com selo da Companhia Nacional de Música.

c/Lusa