Fundador da Critical Software Gonçalo Quadros é Prémio Universidade de Coimbra 2019

Lusa24 Jan, 2019, 12:32 | Cultura

Gonçalo Quadros foi um dos fundadores da Critical Software, empresa tecnológica sediada em Coimbra, com subsidiárias nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Brasil, entre outros países.

Formado em engenharia eletrotécnica, Gonçalo Quadros trabalhou na indústria antes de obter o grau de doutor, em 2002, em informática e redes de computadores, na Universidade de Coimbra, onde também já foi professor.

Gonçalo Quadros foi distinguido, em 2006, pelo Presidente da República com a Ordem de Mérito Grande-Oficial, recebeu o prémio INSEAD Entrepreneurship Award, o Emerging Entrepeneur of the Year pela delegação portuguesa da Ernst & Young e o prémio Personalidade do Ano 2012 pela Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação.

A Critical Software nasceu em 1998, em Coimbra, sendo uma empresa especializada em serviços para o suporte de sistemas críticos orientados à segurança e ao negócio das empresas, que tem trabalhado em setores como o automóvel, a aeronáutica, o espaço ou a defesa.

Gonçalo Quadros foi o responsável pelo lançamento de diversas unidades de negócio da empresa, tendo assumido responsabilidades pela gestão técnica e gestão de negócio dos projetos mais importantes que consolidaram tais unidades.

Entre 2005 e 2012, foi presidente executivo da Critical Software, tendo regressado a essa posição em 2014.