Gaby Amarantos e Rafael Valência ultrapassam Carminho e Maria Mendes nos Grammy Latinos

Gaby Amarantos, distinguida por "TecnoShow", concorria com a fadista Carminho, candidata com o álbum "Portuguesa".

A cantora e compositora brasileira fez um apelo à preservação da Amazónia, ao receber o prémio, que dedicou a "todas as mulheres negras do Brasil".

O músico Rafael Valência venceu pelo arranjo da canção "Songo Bop", interpretada por Camilo Valência, Richard Bravo e Milton Salcedo, numa categoria para a qual estava nomeada a cantora portuguesa Maria Mendes, com o pianista e produtor norte-americano John Beasley, pela versão da música "Com que Voz", vinda do álbum ao vivo "Saudade, Colour of Love".

O álbum "Portuguesa", de Carminho, editado pela Warner Music Portugal, competia na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com "Raiz", de João Gomes, "Elba Ramalho no Maior São João do Mundo", de Elba Ramalho, "Do amanhã nada sei", de Almir Sater, e "Erva Doce", de Gabriel Sater, além de "TecnoShow", de Gaby Amarantos, que foi o escolhido.

O Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa é atribuído a "álbuns vocais ou instrumentais que contenham pelo menos 51% do tempo total gravado com material inédito de música de Raízes em Língua Portuguesa", segundo as regras dos prémios.

Na categoria de Melhor Arranjo, que premiou Rafael Valência, estavam também nomeados, além de Maria Mendes e John Beasley, Joe McCarthy e Vince Norman, com "Waltz of the flowers", tema do álbum "The Pan American Nutcracker Suite", Daniel Freiberg, com "Crónicas Latinoamericanas", de "Estirpe", e Emilio Sola, com "Spain".