Galo de Barcelos desafia Salazar em palco em "Cantar de Galo"

Uma narrativa tradicional numa reflexão crítica sobre a história, a identidade nacional e a apropriação de símbolos culturais pelo Estado Novo.





No palco, o Galo recorda o seu papel como defensor da justiça, mas lamenta a forma como foi convertido num elemento decorativo e propagandístico ao serviço da imagem nacional promovida pelo regime de Salazar.

Miguel Soares - RTP Antena 1





Ao longo do monólogo, a personagem confronta simbolicamente o antigo ditador, questionando a narrativa nacionalista construída pelo Estado Novo.





Através de um discurso mordaz e carregado de ironia, o Galo desmonta os mitos associados ao regime, reafirmando os valores de liberdade e proteção dos inocentes que estão na origem da sua lenda.





O espetáculo estará em cena no Teatro Carlos Alberto, no Porto, entre os dias 24 e 26 de setembro.