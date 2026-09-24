Cultura
Galo de Barcelos desafia Salazar em palco em "Cantar de Galo"
O icónico Galo de Barcelos ganha voz própria em "Cantar de Galo". Um monólogo escrito pelo premiado dramaturgo norte-americano Robert Schenkkan, interpretado por Jorge Andrade, que recupera a conhecida lenda do galo que salvou um homem inocente da forca.
Uma narrativa tradicional numa reflexão crítica sobre a história, a identidade nacional e a apropriação de símbolos culturais pelo Estado Novo.
No palco, o Galo recorda o seu papel como defensor da justiça, mas lamenta a forma como foi convertido num elemento decorativo e propagandístico ao serviço da imagem nacional promovida pelo regime de Salazar.
Miguel Soares - RTP Antena 1
Ao longo do monólogo, a personagem confronta simbolicamente o antigo ditador, questionando a narrativa nacionalista construída pelo Estado Novo.
Através de um discurso mordaz e carregado de ironia, o Galo desmonta os mitos associados ao regime, reafirmando os valores de liberdade e proteção dos inocentes que estão na origem da sua lenda.