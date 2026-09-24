Galo de Barcelos desafia Salazar em palco em "Cantar de Galo"

Galo de Barcelos desafia Salazar em palco em "Cantar de Galo"

O icónico Galo de Barcelos ganha voz própria em "Cantar de Galo". Um monólogo escrito pelo premiado dramaturgo norte-americano Robert Schenkkan, interpretado por Jorge Andrade, que recupera a conhecida lenda do galo que salvou um homem inocente da forca.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Teatro Nacional São João

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Uma narrativa tradicional numa reflexão crítica sobre a história, a identidade nacional e a apropriação de símbolos culturais pelo Estado Novo.

No palco, o Galo recorda o seu papel como defensor da justiça, mas lamenta a forma como foi convertido num elemento decorativo e propagandístico ao serviço da imagem nacional promovida pelo regime de Salazar.
Miguel Soares - RTP Antena 1

Ao longo do monólogo, a personagem confronta simbolicamente o antigo ditador, questionando a narrativa nacionalista construída pelo Estado Novo.

Através de um discurso mordaz e carregado de ironia, o Galo desmonta os mitos associados ao regime, reafirmando os valores de liberdade e proteção dos inocentes que estão na origem da sua lenda.

O espetáculo estará em cena no Teatro Carlos Alberto, no Porto, entre os dias 24 e 26 de setembro.
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