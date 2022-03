Gares marítimas do porto de Lisboa alvo de preservação pelo Fundo Mundial de Monumentos

De acordo com a APL, que apresentou candidatura à edição do programa de preservação do WMF deste ano, as Gares Marítimas de Alcântara e Rocha do Conde d`Óbidos foram apuradas entre um total de 225 candidatos, avaliados pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) e por um painel independente de especialistas em património internacional.

A WMF - organização internacional de proteção do património mundial - irá trabalhar com a APL num projeto de conservação dos históricos murais do artista Almada de Negreiros existentes no edifício, e também na estruturação de uma estratégia de gestão cultural das gares, "prevendo a sua abertura ao público e a sua programação cultural, dentro e fora de portas, em colaboração com as empresas da área e outras instituições culturais que se pretendam associar ao projeto", indicou a APL, num comunicado.

A Gare Marítima de Alcântara localizada na freguesia de Alcântara, em Lisboa, é um edifício portuário junto à foz do rio Tejo projetada pelo arquiteto Pardal Monteiro, e edificada em 1943, no âmbito da modernização dos portos que servem a capital.

"Esta distinção irá contribuir para o apoio na conservação dos murais e na reabilitação destas estruturas que outrora serviram de porta de entrada marítima em Lisboa", afirmou o administrador do Porto de Lisboa Ricardo Medeiros, citado no comunicado de imprensa.

O mesmo responsável adiantou que "a revitalização destes edifícios do Porto de Lisboa contribuirá para que sejam contadas histórias, e se reencontrem memórias que, ao longo dos anos, foram passando ao lado das narrativas oficiais".

"Interessam-nos as gares que assistiram às vagas migratórias do século XX, ao embarque dos soldados para África, à chegada de refugiados ou ao regresso das populações portuguesas no pós-descolonização", sublinhou ainda.

O projeto será desenvolvido por uma equipa constituída pela APL, o WMF Portugal, a Associação Almada Negreiros Sarah Affonso, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, nomeadamente o Instituto de História de Arte e o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, o Laboratório Hércules, no âmbito também do projeto "O desvendar da Arte da Pintura Mural de Almada Negreiros", a Faculdade de Arquitectura da Universidade da Lisboa e a empresa Nova Conservação.

Ainda segundo a APL, a intervenção "não se limitará a` angariação de fundos [de mecenas privados nacionais e internacionais, e o apoio do Estado português], pois a organização assume total responsabilidade pela realização dos seus projetos".

A candidatura contou ainda com o apoio da Comití Internacional de Documentação e Conservação de Edifícios, Sítios e Bairros do Movimento Moderno, da Fundação Oriente e da Freguesia de Alcântara.

Criado em 1965, o WMF é uma organização independente dedicada a proteger património de relevo em todo o mundo e construir pontes de entendimento mútuo entre culturas e comunidades, enquanto a filial portuguesa surgiu em 1993.

Através desta entidade já foram intervencionados alguns dos mais emblemáticos monumentos de Portugal, como a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, a Estátua Equestre de D. José I, e os Jardins do Palácio de Queluz, entre outros.