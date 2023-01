Gaspar Varela convidado de Marcelo no programa de músicos em Belém

Gaspar Varela é um dos mais jovens promissores no fado. O bisneto da fadista Celeste Rodrigues, irmã de Amália, começou a tocar guitarra portuguesa na infância. Hoje com 19 anos foi o primeiro convidado do Presidente da República no programa de músicos no Palácio de Belém.