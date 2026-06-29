Cultura
Gato, Kapinha e Melão juntos em "The Boys of The Bands"
Gato dos Milénio, Kapinha dos D'Arrasar e Melão, dos Excesso apresentam-se numa nova aventura musical, juntos formam "The Boys of The Bands".
O novo grupo canta os sucessos das antigas "boys band", que marcaram os anos 90 do século vinte, e lançam, também, novos temas musicais, como "Até ao Fim".
Depois da primeira aparição na noite de Santo António, Melão, Kapinha e Gato saltam para o palco do Rock in Rio Lisboa com um concerto dos "The Boys of The Bands".
Kapinha, Melão e Gato, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, falam deste novo desafio que se dirige a todas as gerações.
Depois da primeira aparição na noite de Santo António, Melão, Kapinha e Gato saltam para o palco do Rock in Rio Lisboa com um concerto dos "The Boys of The Bands".
Kapinha, Melão e Gato, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, falam deste novo desafio que se dirige a todas as gerações.