As autoridades norte-americanas acreditam que tenha morrido uma semana após a mulher. As conclusões põem fim ao mistério da morte de Gene Hackman, da mulher e do cão. Foram encontrados em casa, sem vida e sem sinais de violência ou crime. A mulher, Betsy Arakawa, pianista de 65 anos, morreu de hantavírus, que são transmitidos por roedores.