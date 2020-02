Gilmário Vemba quer unir os PALOP com humor

. O humorista, figura pública proeminente em Angola, exemplifica a partir do caso angolano: "Tu tens uma história do opressor e em Portugal tens uma história de alguém que tem uma missão altruísta. É preciso que a história seja contada, para que as pessoas possam entender os fantasmas que têm e de onde vêm. Do mesmo jeito que a informação foi manipulada aqui, [também] foi manipulada lá.. Temos 500 anos de escravatura, a seguir temos o processo de descolonização e o processo de guerra civil. Há uma série de informações que criam um entendimento sobre os povos que não é verdadeiro".Depois de abandonar o coletivo angolano Os Tuneza, há dois anos,- seja na promoção dos espetáculos a solo, seja com a rubrica, "uma coisa que só acontece quando me dá na telha ou quando encontro um gajo a quem quero fazer algumas perguntas", como diz num dos vídeos mais recentes (com mais de 400 mil visualizações) publicado na rede social Facebook

Aproximar a rir

De acordo com a teoria de Gilmário Vemba,: "Para além dessa ligação política, não temos uma relação de proximidade. Estamos muito ligados e ao mesmo tempo muito separados". E é taxativo: "Para um artista e um empresário, funciona em termos de amplitude de mercado. Para o público, poder ir ver comédia e sentir que há histórias partilhadas por todos, é fantástico". Por isso, quer apresentar regularmente espetáculos em Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Cabo Verde e, numa futura digressão internacional, não deixa de fora Timor-Leste e Brasil: "Se eu puder fazer o espectáculo nestes sítios, as pessoas vão ver que".No Brasil Gimário já tem o contacto do humorista Vitor Sarro: "Estamos a trabalhar ideias para conseguirmos juntar estes dois povos. Embora o Brasil tenha sido o primeiro país a reconhecer Angola como país independente e aquilo que nós consumimos em primeira mão sempre foi brasileiro, com as novelas e as músicas, ainda assim é uma ligação que não é bidirecional".

O mito português

, "como se estivesse à procura do tal confronto que me foi contado. Estou à espera de entrar no restaurante e ouvir dizer que não me vão servir porque sou preto, estou à espera disso tudo". Como tal não aconteceu, quis perceber porquê e a resposta estava no facto de ser um visitante e não residente: "E vim muito bem estruturado, com o Yuri da Cunha. Fomos bem recebidos, estávamos em bons hotéis, a comer nos bons sítios... Estávamos bem afastados do problema".

Portugal reencontra Angola

A crise financeira mundial, iniciada em 2007, originou um novo fenómeno de emigração portuguesa para Angola; o pico registou-se em 2009. O facto de milhares de portugueses se instalarem no tecido social e financeiro angolano gerou dinâmicas várias; e os reflexos sentiram-se tanto lá como cá, nomeadamente com nova onda de preconceitos que Gilmário Vemba registou:. Gilmário faz comédia a partir deste tema, porque "compreender como [ambas] as sociedades estão organizadas é importante".



Em 2009 entraram 23.787 portugueses em Angola. Em 2013 eram 115.595 os portugueses registados nos consulados portugueses daquele país e o número subiu para 126.356 em 2014.

Considera importante que se explique: "Esse país teve uma guerra colonial de 1961 a 1975 e as pessoas não trabalharam; havia um trabalho informal mas não dentro daquele padrão que já se praticava noutros sítios. E depois de 1975 até 2002 essas pessoas não trabalharam porque havia guerra civil".Com o fim oficial da guerra civil, em abril de 2002, vieram os tempos do dinheiro fácil. No espectáculo, Gilmário fala de um dinheiro que os angolanos ganharam de fezada, ou seja, de sorte:

Agora a crise

O tempo do dinheiro fácil já lá vai. Em 2017 Angola mudou de presidente (ao fim de 32 anos de poder liderado por José Eduardo dos Santos), mas o processo de transição de poderes só ficou concluído um ano depois, no congresso do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) em 2018, quando José Eduardo dos Santos deixa também a liderança do partido no poder.Os principais desafios destes primeiros anos da presidência de João Lourenço, são o relançamento da economia, o ataque à corrupção endémica e a redução das assimetrias sociais. Gilmário Vemba olha para a realidade do seu país e conclui:. Maturidade social para essa nova realidade, o humorista considera que não existe, "porque também não houve essa explicação à sociedade".

A 19 de janeiro, o Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) revelou mundialmente mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de Luanda Leaks. Esse documentos detalham alegados esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, no valor de mais de 90 milhões de euros, através de paraísos fiscais.



. E exemplifica com a Operação Lava Jato no Brasil: "Achava-se que era uma operaçãozita e, de repente, andou a lavar por tudo quanto é lado. Até o que não era para ser limpo, se lava! O meu medo é se entramos de novo numa crise política".Mas não desiste do otimismo: "Eu prefiro acreditar em hipóteses boas. Acho que [Angola] ainda vai ser um grande país. Nós vamos chegar lá".

Humorista por acaso

Gilmário Vemba foi uma criança que sonhava ser jornalista: "Tinha uma rádio,. O meu pai ofereceu-me um gravador pequeno e eu gravava pequenas reportagens sobre o dia-a-dia das pessoas no meu Sambizanga [bairro onde morava nos arredores de Luanda]. E era essa a minha primeira brincadeira: música e jornalismo".Quando o irmão mais velho saiu de casa, ele seguiu-o, por não suportar a ideia de ficar longe do seu confidente. Aos 15 anos passa a viver na Ilha de Luanda e começa a frequentar, com o irmão, o Coletivo de Artes Tuneza que, no início, não pretendia fazer comédia. Na tentativa de ampliar o público, o coletivo implementou uma forma de divulgação dos espectáculos que se provou vencedora:: "Então resolvemos começar a criar quadros específicos com um cunho humorístico muito grande. Mas aquilo era para fazer uma vez por mês. E não é que fomos convidados a ir regularmente a esses sítios? E começámos a improvisar".Conclui Gilmário Vemba que