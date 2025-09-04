Giorgio Armani morreu aos 91 anos

"O criador, fundador e força motriz da empresa, Giorgio Armani, morreu em paz, rodeado pelos seus entes queridos. Trabalhou até aos últimos dias e dedicou-se à empresa que fundou, às suas criações e aos vários projetos que iniciou", anunciou o grupo.





Armani nasceu em 1934 em Piacenza, perto de Milão, e estudou medicina. No entanto, após cumprimento do serviço militar, acabaria por começar a trabalhar na Rinascente. Fundou a sua marca de moda em Milão em 1975.



Designer e empresário, Giorgio Armani manteve a direção de um grupo de moda cuja faturação ultrapassa os 2,3 mil milhões de euros anuais, segundo as contas mais recentes, de acordo com as agências internacionais de notícias.

"Figura emblemática da cultura italiana"





Na reação à notícia, o ministro italiano da Cultura, Alessandro Giuli, considerou que morreu "uma figura emblemática da cultura italiana, alguém que soube transformar a elegância numa linguagem universal". Acrescentou que Armani "não foi apenas um mestre da moda, mas também um embaixador reconhecido da identidade italiana em todo o mundo".





"O seu estilo discreto e inovador redefiniu a relação entre a moda, o cinema e a sociedade, deixando uma marca indelével na moral contemporânea", reagiu.





No mundo da moda, Donatella Versace, embaixadora do grupo homónimo, considerou que "o mundo perdeu hoje um gigante".





"Fez história e será recordado para sempre", acrescentou.





c/ Lusa