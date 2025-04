Gisela João, Sérgio Godinho e 650 músicos de filarmónicas na Festa do Povo em Leiria

Segundo a programação divulgada pela Câmara de Leiria, a Festa do Povo é inaugurada no dia 24 às 19:00, no Jardim Luís de Camões, dia em que, no Largo do Papa, atuam a banda LUZIA e Gisela João, a partir das 21:30.

Já no dia 25 de abril à noite, sobem ao palco Carlos Alberto Moniz e Sérgio Godinho & Os Assessores. Mas antes, à tarde, as Ninfas do Lis cantam José Afonso e o Ensemble de Metais de Leiria dá o concerto "Acerca da Liberdade". Todos os concertos são no Largo do Papa.

Ainda neste dia, mas de manhã, decorrem as cerimónias oficiais, que começam às 10:00, com o hastear da Bandeira Nacional nos Paços do Concelho e participação da Filarmónica do Arrabal e presença do pelotão do Regimento de Artilharia n.º 4.

Uma hora depois, no Teatro Miguel Franco, realiza-se a sessão solene com intervenções institucionais, finalizando com a atuação do coro Ninfas do Lis, dirigido pelo maestro Mário Nascimento.

No sábado, dia 26, a autarquia destaca a primeira edição do FILARFEST -- Festival Filarmónico, com as 11 bandas filarmónicas do concelho de Leiria e mais de 650 músicos, a partir das 18:00, igualmente no Largo do Papa.

"Numa iniciativa promovida pela Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria, com o apoio do município, esta iniciativa visa reforçar o papel da música enquanto elemento diferenciador do nosso território, pretendendo também reforçar o papel de grande relevo cultural e associativo das bandas filarmónicas", referiu numa nota de imprensa a Câmara.

A autarquia lembrou que Leiria é Cidade Criativa da Música da Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e considerou que o FILARFEST "evidencia todo o trabalho associado à preservação, à valorização e à difusão do património musical deste território".

A Festa do Povo termina no dia 27, data em que se realiza a "primeira edição do evento `FOLK IN 1000`, que consiste num desfile e na maior dança tradicional da Alta Estremadura já executada em Leiria com a participação de mil elementos oriundos dos ranchos folclóricos".

Este momento de folclore e etnografia "pretende agregar mais de um milhar de elementos devidamente trajados a rigor e culminará com a maior dança tradicional portuguesa", adiantou a autarquia.

A Festa do Povo, que se desenvolve ainda na Fonte Luminosa e Largo 5 de Outubro, contempla também, entre outras atividades, artesanato ao vivo, gastronomia, animação itinerante por ranchos folclóricos, um mercado tradicional e momentos de poesia com o Sísifus Coletivo de Expressão.

Esta iniciativa, com entrada livre, assinala os 51 anos da Revolução de 25 de Abril de 1974 e a conquista da liberdade e da democracia. É organizada pelo Município de Leiria em parceria com a Associação Folclórica da Região de Leiria - Alta Estremadura e a Associação de Filarmónicas do Concelho.