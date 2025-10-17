GNR celebram 45 anos nos Coliseus

Em 45 anos de vida, há boas e más memórias, histórias que se esquecem e que outras são difíceis de apagar da memória - como aquela em que Rui Reininho desaparece no palco, pouco depois de ter entrado.





Os GNR foram a primeira banda de rock português a arriscar um espetáculo num Coliseu. Anos depois, foram a primeira banda a atuar num estádio de futebol, com cerca de 40 mil pessoas a encherem Alvalade.

O repórter da Antena 1 Miguel Bastos foi assistir ao ensaio de preparação da banda, no Círculo Católico de Operários do Porto e conversou com os elementos da banda: Toli, Rui Reininho e Jorge Romão.