Google Arts & Culture apresenta "interativamente" a genialidade de Leonardo da Vinci

Em colaboração com 28 instituições de todo o mundo , esta mostra digital torna-se agora como a maior retrospectiva online dedicada ao génio do Renascimento, que apresenta os seus extraordinários códices conjuntamente com as suas contribuições artísticas e científicas.





Dos vários períodos da sua vida até à dissipação de mitos, passando pela análise, em detalhe, das suas obras-primas, os internautas podem agora mergulhar na mente de Leonardo, tendo o Google Arts & Culture reunido, pela primeira vez, 1.300 páginas das coleções de volumes e cadernos de Leonardo.







Os códices, repletos de esboços, ideias observações , que oferecem uma janela à imaginação sem limites de um dos maiores 'polímatas' da história.





Com a ajuda do sistemae a experiência de curadoria do professor Martin Kemp, "Inside the Genius Mind" desvenda estes materiais intrigantes e às vezes misteriosos.

Códices de Leonardo

Os códices de Leonardo registam a essência da sua curiosidade insaciável e da sua criatividade incomparável.





Entretanto, o Codex Arundel , preservado pela British Library, revela as últimas criações de Leonardo, incluindo um comentário aparentemente mundano sobre a sua sopa refrescante - um vislumbre íntimo da existência quotidiana do artista.

Com esta nova funcionalidade, o internauta pode explorar ainda mais e mergulhar nestas coleções preciosas através do "Inside the Genius Mind".







Nas palavras do professor Martin Kemp, "transforma os diversos conteúdos dos Códices numa jornada visual interativa, envolvendo o público com uma ferramenta poderosa para se aprender mais sobre as complexidades e conexões que percorrem o génio de Leonardo, tornando claro o que parece obscuro. O objetivo é permitir que Leonardo fale connosco visualmente ao longo de 500 anos.”

Leonardo, o inventor



A mente viajava mais rápido do que o homem: enquanto trabalhava nas cortes da nobreza, Leonardo criou diferentes invenções de engenharia hidráulica ou militar . A maioria das máquinas nunca foi construída devido ao progresso técnico disponível na altura, contudo revelaram ser modernas e imaginativas.

Veja o esboço de um avião e o testemunho em 3D do sonho de Leonardo de conseguir voar

Obras-primas de Leonardo juntas

As obras-primas dispersas de Leonardo da Vinci convergem pela primeira vez, transcendendo os limites das galerias individuais que as preservam.







Qualquer um pode ampliar a única pintura de Leonardo que se encontra na América do Norte, mais precisamente na Washington National Gallery of Art: o retrato de Ginevra de' Benci, que antecipa a composição e o estilo da Mona Lisa.

Os retratos de Leonardo incorporam de uma forma única a essência do espírito humano como nenhuma outra obra: desde a Scapiliata em Parma, o Retrato de um Músico em Milão e a Dama com Arminho em Cracóvia. Entre eles, o profundo e solitário auto-retrato de Leonardo aos 65 anos - um rosto marcado pela sabedoria, uma longa barba e linhas introspectivas.

Notas Adesivas de Da Vinci



As ideias de Leonardo Da Vinci nasciam com total naturalidade e muitas delas eram colocadas em esboços. Agora a Google Arts& Culture dá-lhe a oportunidade de você mesmo dar asas à sua imaginação e juntar à da criatividade de Da Vinci , para gerar novas ideias ‘loucas’ com a ajuda da pesquisa de geração de imagens do Google AI.









Da Vinci era um desenhador curioso e prolífico, que através dos seus esboços dos códices, observava e construía conexões entre elementos naturais, ciência e tecnologia.







Liberte o estilo de Da Vinci que há dentro de si numa sessão criativa ao estilo do século XXI - combine os seus códices com um quadro branco digital, notas adesivas e IA generativa.



Para Amboise

O internauta tem ainda a possibilidade de visitar onde Leonardo nasceu, viveu e morreu, através do Street View.