Goran Bregovic, Seun Kuti, Salif Keita e Tiken Jah Fakoly atuam no Festival MED 2026

As primeiras confirmações da 22.ª edição do MED, que acontece na zona histórica de Loulé entre 25 e 28 de junho, foram apresentadas hoje numa conferência de imprensa na BTL -- Better Tourism Lisbon Travel Market (antiga Bolsa de Turismo de Lisboa).

Além de Goran Bregovic (Bósnia e Herzegovina), Seun Kuti com The Egypt 80 (Nigéria/França), Salif Keita (Mali), Tiken Jah Fakoly (Costa do Marfim) e Sérgio Godinho (Portugal), estão também confirmadas as atuações no festival de Los Van Van (Cuba), Calle Mambo (Chile), Arooj Aftab (Paquistão), Natacha Atlas (Egito/Bélgica), Bohemian Betyars (Hungria) e Tangomotan (França).

A estas confirmações juntam-se ainda as de Bonga (Angola), Lura (Cabo Verde), Expresso Transatlântico (Portugal) e Fidju Kitxora (Portugal/Cabo Verde).

De acordo com o diretor e programador do MED, Paulo Silva, a edição deste ano do festival será "a mais internacional de sempre", com 30 países representados.

Na 22.ª edição, o recinto é ampliado, surge um novo espaço, o MED Lounge, e é feita "a integração plena do Mercado Municipal de Loulé como parte do festival e com uma programação continuada no espaço".

Além disso, é criada uma nova entrada no recinto, junto ao Largo de S. Francisco, mantendo-se as duas que já existiam: entre o Mercado Municipal e a Câmara Municipal, e na rua de acesso ao Castelo de Loulé, junto ao Café Calcinha.

A programação do festival incluirá ainda um novo Ciclo de Conferências MED, "que convida personalidades ligadas ao mundo artístico e não só".

Os bilhetes para o MED estarão à venda a partir das 18:00 de segunda-feira, 02 de março.

Os passes de três dias (25, 26 e 27 de junho) custam 30 euros, até 21 de junho, aumentando depois para 40 euros.

Os bilhetes diários para os dias 25, 26 e 27 de junho custam 10 euros, até 21 de junho, valor que aumenta depois para os 15 euros.

O último dia do festival, 28 de junho, tem entrada gratuita, e as crianças com idade até aos 12 anos não pagam bilhete em nenhum dia.

O Festival MED é organizado pela Câmara Municipal de Loulé.