Governo aprova 122ME para teatros nacionais e Opart no triénio 2026-2028

De acordo a resolução aprovada hoje em Conselho de Ministros, os 122 milhões de euros em indemnizações compensatórias, correspondentes aos contratos-programa a celebrar entre o Estado e aquelas entidades, correspondem a 24,9 milhões de euros para o Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, 22,5 milhões de euros para o Teatro Nacional de São João, no Porto, e 74,6 milhões de euros para o Opart, que gere o Teatro Nacional de São Carlos, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e a Companhia Nacional de Bailado.

No triénio 2024-2026 o valor total aprovado tinha sido de 113,66 milhões de euros: 22,62 milhões de euros para o Teatro Nacional D. Maria II, 20,12 milhões de euros para o Teatro Nacional de São João, e de 70,91 milhões de euros para o Opart.