Governo aprova verba adicional de 17,5 milhões de euros para obras no Teatro Nacional de São Carlos, reabertura em 2028

Governo aprova verba adicional de 17,5 milhões de euros para obras no Teatro Nacional de São Carlos, reabertura em 2028

O Governo aprovou hoje um financiamento adicional para obras de reabilitação do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, no valor de 17,5 milhões de euros, prevendo a reabertura do teatro lírico na primavera de 2028.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Estela Silva - Lusa

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Em declarações aos jornalistas após a reunião de Conselho de Ministros, em Guimarães, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, lembrou que as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) só abrangem duas fases de obras do São Carlos, num total de cerca de 27 milhões de euros, pelo que se tornou necessário aprovar financiamento adicional para a sua conclusão.

"Se não houvesse financiamento adicional, o São Carlos não iria reabrir", constatou a ministra.

Assim, com a conclusão das obras do PRR em 31 de agosto, inicia-se no dia seguinte a terceira fase de reabilitação do teatro nacional, com o financiamento proveniente do Orçamento do Estado.

De acordo com Balseiro Lopes, haverá uma "pré-abertura" do teatro em novembro, sem que esteja ainda em condições de acolher, por exemplo, uma ópera, mas a expectativa do Governo "é que o teatro possa reabrir na primavera de 2028".

Em maio, numa audição parlamentar, a ministra tinha já explicado que estes 17,5 milhões de euros diziam respeito à designada "Fase 3" das obras, destinadas a "intervenções nos edifícios contíguos ao principal", nomeadamente zonas técnicas de trabalho, "sem as quais" o equipamento cultural não pode reabrir.

Fechado desde o verão de 2024, o Teatro Nacional de São Carlos tem tido a sua reabertura adiada em vários momentos.

No Conselho de Ministros de hoje foram ainda aprovadas decisões do Governo sobre uma reformulação do Conselho Nacional de Cultura, o encerramento do processo de revisão do regime de mecenato cultural, a formalização do aumento do pagamento aos trabalhadores de museus e monumentos nacionais em dias feriados, e a criação de organismos no âmbito da comemoração dos 900 anos da fundação de Portugal.

 

 

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