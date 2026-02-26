Governo atribui medalha de mérito cultural ao colecionador de arte Alberto Caetano

A distinção surge na sequência da doação, "sem contrapartidas", ao Estado português, da coleção particular de Alberto Caetano, composta por 367 obras de pintura, desenho, gravura, escultura e fotografia, indica um comunicado do MCJD.

"O entendimento de Alberto Caetano sobre o colecionismo enquanto serviço público culmina na doação com usufruto, sem contrapartidas, da coleção ao Estado Português, o que garante o seu estudo, conservação e fruição coletiva", precisa ainda a tutela, no comunicado.

Este "gesto filantrópico, raro pela sua dimensão e impacto no panorama cultural nacional, reforça o património artístico do país e afirma Alberto Caetano como figura de referência da vida cultural portuguesa", acrescenta.

Arquiteto de formação, Alberto Caetano construiu, ao longo das últimas cinco décadas, uma coleção particular de arte moderna e contemporânea "de extraordinária coerência e diversidade, fruto de uma relação próxima e continuada com inúmeros artistas".

Conhecida por refletir "uma visão artística profundamente pessoal e relacional", a coleção de arte de Alberto Caetano reúne obras de artistas como Ana Jotta, Gaëtan, Miguel Ângelo Rocha, Luísa Correia Pereira, Rui Chafes, Pedro Cabrita Reis, Mário Cesariny, Joaquim Rodrigo, Manuel Lapa, Salette Tavares, Jorge Martins e Diogo Evangelista, entre outros.

Alberto Caetano nasceu em Lisboa, em 1959, e licenciou-se em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa (FAUTL), em 1983, onde viria a lecionar entre 1992 e 2011, cerca de duas décadas, desenvolvendo em paralelo atividade de desenho, artes plásticas e projeto.

Desde meados dos anos 1980 trabalha nas áreas de recuperação, arquitetura e design, mantendo ateliê próprio em Lisboa desde 1990, com especial atenção à relação entre vivência poética do espaço, rigor construtivo e precisão do desenho, tendo participado também em exposições coletivas e individuais de artes plásticas entre 1975 e 1991.

A cerimónia pública de entrega da medalha de mérito cultural pela ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, ao colecionador Alberto Caetano, está marcada para dia 03 de março, às 10:00, no Museu Nacional de Arte Contemporânea -- Museu do Chiado (MNAC-MC), onde o arquiteto apresentou publicamente a sua coleção em 2015.