Governo distingue 10 pessoas e uma associação com medalhas de mérito cultural

O Ministério da Cultura revelou que a medalha de mérito cultural será atribuída a dez pessoas - duas das quais a título póstumo - e a uma associação cultural "pelo seu contributo para a arte e a cultura portuguesas, em diversas áreas e disciplinas artísticas"., que colaborou com jornais como O Século, Público e Jornal de Notícias e foi fotógrafo oficial dos Presidentes da República Ramalho Eanes e Mário Soares, é distinguido por mais de 50 anos de carreira que são "um testemunho visual da História contemporânea portuguesa".É atribuída também a medalha de mérito cultural ao colecionador e investigador, cujo "notável acervo de artefactos" de arte pastoril da região do Alentejo deu origem este ano a um espaço museológico na vila de Redondo (distrito de Évora)., de ascendência catalã, participou em estudos sobre educação e arte e tem um percurso "nos domínios do desenho, da gravura, dos objetos, da vídeo-performance, dos figurinos e da cenografia para teatro".Colecionador e mecenas,é um "artista de projeção internacional, cuja obra incorpora referências multiculturais", em particular de África e do Oriente.O cenógrafo e arquiteto, autor de mais de 300 cenografias para teatro, "cuja carreira, nacional e internacional, abriu e consolidou pontes entre o teatro, a arquitetura e as artes visuais", também receberá aquela distinção.Igualmente distinguida vai ser a gestora e comissária cultural, antiga vereadora e dirigente da Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, e secretária-geral da Casa da América Latina, que "tem desenvolvido uma ação relevante de promoção e de diálogo entre culturas"., ceramista e mestre oleiro que tem ajudado a salvaguardar a produção de barro negro de Bisalhães (Vila Real), Património Cultural Imaterial classificado pela UNESCO, e a atriz e encenadora, "cuja relevância se reflete na sua ação cultural abrangente e num desempenho caracterizado por uma notável qualidade e coerência de repertórios", juntam-se às personalidades distinguidas.A título póstumo são atribuídas medalhas de mérito cultural ao crítico e programador, "cuja vasta obra contribui para a valorização da cultura portuguesa", e ao dirigente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que "deixa um legado de empenho e dedicação à valorização da língua portuguesa, da leitura e do livro".Além destas dez personalidades, o Ministério da Cultura reconhece o "papel fundamental na programação regular de arte contemporânea na Madeira" da, fundada em 1989 por Cecília Vieira de Freitas e Maurício Pestana Reis.Algumas destas distinções já tinham sido anunciadas individualmente pela tutela da Cultura, sendo agora atribuídas numa cerimónia conjunta esta quarta-feira, na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, pela ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.