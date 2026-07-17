Governo lança em outubro apoio de um milhão de euros para serviços educativos dos museus

Em declarações aos jornalistas, em Évora, a ministra Margarida Balseiro Lopes indicou que esta linha de financiamento será lançada pela empresa pública Museus e Monumentos de Portugal (MMP), através de "um ProMuseus extraordinário".

O programa de apoio ProMuseus já "todos os anos permite financiar as atividades de programação dos museus que integram a Rede Portuguesa de Museus [RPM]", referiu.

Neste caso, prosseguiu Margarida Balseiro Lopes, "além do ProMuseus regular, será lançado em outubro um ProMuseus extraordinário dirigido aos serviços educativos e mediação cultural".

Escusando-se, para já, a revelar detalhes do respetivo regulamento, a ministra assinalou que esta linha de financiamento terá dois objetivos.

"No caso dos museus que já têm serviços educativos ou mediação cultural será numa lógica de reforçar, incrementar, melhorar os serviços que têm. No caso dos museus que não têm, é de criação", adiantou.

Segundo a governante, está previsto que este apoio tenha "uma discriminação positiva", ou seja, uma majoração para candidaturas provenientes de territórios de baixa densidade populacional.

Criado em 2006 para qualificar a RPM, o programa ProMuseus teve o seu regulamento revisto em 2019 - quando foi reativado, depois de ter estado vários anos parado - e novamente em 2023 e 2025, para se adequar à evolução do panorama museológico e à reorganização orgânica da tutela na área do património, com a extinção da Direção-Geral do Património Cultural e a criação da MMP e do instituto público Património Cultural.

De acordo com a MMP, a RPM - que atualmente conta com 175 membros - é um sistema organizado de museus baseado na adesão voluntária que visa a descentralização, mediação, qualificação e cooperação entre museus de diversas tutelas, vocacionados para diferentes coleções museológicas.