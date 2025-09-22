Governo preocupado com título de Património Mundial da Ilha de Moçambique

"Claramente há um desafio que tem a ver com o lado mais comportamental das pessoas, daí que há controle, fiscalização e penalização, de modo que as várias infraestruturas que compõem a Ilha de Moçambique possam se manter dentro do conjunto classificado, porque quando alterados corremos o risco de sair da classificação da ilha como Património da Humanidade", disse a secretária de Estado da Artes e Cultura, Matilde Mahocha.

A Ilha de Moçambique, primeira capital do país, foi declarada Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) em 1991, dominada por infraestruturas na base de pedra e cal e casas com cobertura de palha, tradicionalmente chamadas "makute".

Segundo a governante, Moçambique já dispõe de um programa de educação em torno da legislação aplicável dentro da ilha e educação aos operadores turísticos, para que possam estar "sensibilizados para a não alteração dos edifícios".

Além da mudança da arquitetura da região, as autoridades apontam ainda para a degradação causada pelos fenómenos naturais, como os ciclones e a erosão costeira, como principais ameaças à Ilha.

Citado pela comunicação social local, o diretor do Gabinete de Conservação da Ilha de Moçambique (Gacin), estimou que são necessários cerca de dois milhões de euros para proteção do muro da ínsula.

"São fundos avultados, como pode imaginar. Só na Fortaleza são quase 500 mil euros. Então, olhando para toda a cadeia, digamos, da ilha toda, nós precisaríamos de aí, por exemplo, uns dois milhões de euros", explicou Cláudio Zonguene.

O responsável acrescentou que decorrem ações de reconstrução de algumas das infraestruturais simbólicas da ilha, com o apoio da Associação Internacional da Unesco: "Estamos agora a construir 15 casas de makute".