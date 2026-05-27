Governo procura "outras localizações" para Museu Nacional do Traje

Numa audição parlamentar, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, admitiu que está a ser estudado outro local para instalar o Museu Nacional do Traje, em Lisboa, que está fechado desde 2024 para obras de reabilitação no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Questionada pelo Chega, a ministra reconheceu que o edifício tem "problemas estruturais muito graves que obrigaram ao encerramento de vários pisos" e que apenas foi feita uma intervenção nos jardins.

Citando o instituto público Património Cultural, a deputada do Chega Patrícia Carvalho disse que "não foi possível obter um projeto de execução [de obras de intervenção no museu] que fosse compatível com o calendário do PRR".

Com uma coleção com cerca de 40.000 peças, o Museu Nacional do Traje foi inaugurado em 1977 e está instalado no Palácio Angeja-Palmela, no Lumiar, numa antiga quinta de recreio de Lisboa, datada do século XVIII.

Na audição parlamentar, Margarida Balseiro Lopes revelou ainda que o Museu Nacional de Arqueologia (MNA) e o Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) precisam de mais financiamento para a conclusão de obras de reabilitação, porque o PRR apenas "permitiu intervenções parciais".

"Só com o PRR nenhum destes equipamentos abre", disse a ministra, adiantando que "vai ser garantido financiamento adicional" para a conclusão de obras, de cerca de 27 milhões de euros para o MNA e de 17,5 milhões de euros para o TNSC.

O Museu Nacional de Arqueologia está encerrado desde abril de 2022 e o Teatro Nacional de São Carlos desde o verão de 2024.

De acordo com o Portal da Transparência, as obras no TNSC no âmbito do PRR tinham uma dotação de 26,87 milhões de euros, enquanto as do MNA rondam os 19,89 milhões de euros.

A 08 de maio passado, o Património Cultural - Instituto Público revelou à Lusa que a execução das obras financiadas pelo PRR registou uma "evolução muito positiva" no último ano, com 230 milhões de euros já adjudicados, equivalente a 96% do investimento previsto.

Há um ano, a 28 de maio de 2025, Dalila Rodrigues, antecessora de Margarida Balseiro Lopes na pasta da Cultura, disse publicamente que as obras no MNA e no TNSC "nunca ficarão por concluir".

"A intervenção no Teatro Nacional de São Carlos e no Museu Nacional de Arqueologia constituem desígnios nacionais que qualquer Governo assume e assumirá sem hesitação. Portanto, nunca ficarão por concluir as obras em dois equipamentos do país que são tão importantes para a nossa vida cultural", afirmou na altura Dalila Rodrigues.

O PRR é um mecanismo de financiamento, de âmbito europeu, para ser aplicado em reformas estruturais em resposta à crise pandémica provocada pela covid-19.