Governo reúne em Évora com o património cultural na agenda

Este conjunto de diplomas, segundo o ministro da Cultura, visa estabelecer uma nova orgânica da DGPC, com “modelos de gestão mais ágeis”, que ultrapassem aquilo que definiu como “os retrocessos” dos museus e monumentos nacionais, resultantes da centralização de organismos e serviços empreendida em 2012, nos chamados anos da ‘troika’, pelo anterior Governo de coligação PSD/CDS-PP.Para o atual Governo, esta reestruturação visa promover “a capacidade de programar plurianualmente” e de “internacionalizar os museus”, entre outros “objetivos vedados com o modelo atual”.A entrada em vigor do novo modelo orgânico da DGPC vai decorrer em convergência com a reestruturação das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Os museus com coleções nacionais permanecerão museus nacionais, e o Ministério da Cultura tenciona continuar a transferir para autarquias museus de “dimensão mais municipal”, como disse à Lusa, na quarta-feira, o ministro Pedro Adão e Silva.