Governo vai dar um apoio até 4800 euros a quem decida ir viver para o interior do país

O anúncio do programa Trabalhar no Interior foi feito pelo primeiro-ministro em Bragança.



António Costa diz que este programa quer apoiar financeiramente os trabalhadores que se mudem para zonas do país menos povoadas.



E a linha de financiamento começa a valer já a partir de março.



As empresas também vão ter uma majoração de 25 por cento no apoio à contratação de desempregados.



António Costa diz que a coesão territorial é uma batalha que tem mesmo que ser travada.