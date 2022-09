Governos árabes pressionam a Netflix devido a conteúdos que violam "valores islâmicos"

Foi emitido um comunicado conjunto pelo regulador dos media saudita e pelo Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), de seis membros, para pressionar a gigante do streaming Netflix a retirar conteúdo que "contradiz os valores islâmicos e sociais".





"A plataforma foi contatada para remover esse conteúdo, incluindo conteúdo direcionado a crianças", sublinharam os redatores do comunicado.





Embora o comunicado não seja preciso no tipo de conteúdos a que se refere, um segmento do canal de notícias estatal da Arábia Saudita Al-Ekhbariya deixou uma pista. Durante uma entrevista, um advogado lamentou "filmes e séries para crianças com cenas que promovem a homossexualidade sob uma cobertura dramática via Netflix". "Esses conteúdos são imagens muito infelizes e dolorosos para nossos filhos, netos e a próxima geração" acrescentou.





A televisão estatal saudita também transmitiu um vídeo de uma entrevista realizada com uma mulher identificada como uma "consultora comportamental" que descreveu a Netflix como uma "patrocinadora oficial da homossexualidade". A autoproclamada "consultora de família e educação" afirmou que material ofensivo está a "ser infiltrado nas nossas casas".







O canal Al-Ekhbariya, ao emitir o programa animado Jurassic World Camp Cretaceous, deixou outro sinal de desaprovação associado à homossexualidade:

E no cinema

Os estados do Golfo Pérsico também já se demonstraram contra vários filmes norte americanos que incluem cenas relacionadas com as minorias sexuais.





Em junho, os Emirados Árabes Unidos proibiram o filme de animação da Disney Lightyear, que contém um beijo lésbico.





A Arábia Saudita, que só abriu salas de cinemas em 2017,





A repressão à homossexualidade, que é uma potencial ofensa capital na Arábia Saudita, também está presente na apreensão recente de artigos coloridos como arcos, saias, chapéus e estojos de lápis nas cores do arco-íris.





Muitos muçulmanos consideram gays e lésbicas, pecadores. Em algumas partes do mundo árabe, membros da comunidade LGBTQ+ foram presos e enfrentam a pena de morte.





O Conselho de Cooperação do Golfo, com sede na capital saudita, Riad, inclui Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.





, com sede em Los Gatos, na Califórnia,