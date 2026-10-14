Grande Entrevista. "Ruído" de Bruno Nogueira: a influência do pai, menos filtros e milhões nas redes sociais





“Um sketch não é só um sketch. Depois tem múltiplas leituras e consoantes os tempos que estamos a viver, tem leituras que muitas vezes nos fogem do controlo”, afirma. Numa dessas cenas, há uma que retrata um alegado assalto a um gabinete parlamentar.





“A realidade é tão hilariante e uma série de coisas que acontecem que são tão transparentemente risíveis e falsas que são muitas coincidências juntas e essas coincidências juntas associadas a um setor da política é hilariante”, defende. “Isto tudo é hilariante porque é tão descaradamente maquinado que a ideia de contar com a falta de interesse em escrutínio do seu eleitoral, tudo isso junto tem tanto de trágico como de hilariante”, acrescenta Bruno Nogueira.





“Comédia está a atravessar uma boa fase”



“Acho que a comédia está a atravessar uma boa fase. Há muita gente a fazer espectáculos que acho que não é uma má vida uma pessoa fazer o que gosta”, revela Bruno Nogueira, sublinhando o trabalho “exigente” de um humorista. “É trabalhar sempre com o erro, é estarmos sempre dispostos a sair de um teste de 10 minutos pior do que aquilo que entrámos e acreditar que sair pior vai ter uma consequência boa”, salienta.



Viral nas redes sociais



A nova temporada de “Ruído” passa todas as semanas na RTP, está disponível na RTP Play e, paralelamente, está também a ser partilhada nas redes sociais, com os vídeos a terem milhões de visualizações e interações.



Questionado sobre as razões que levaram a esta estratégica, Bruno Nogueira salienta que, a partilha a uma hora certa, diariamente, nas redes sociais, sobretudo no Instagram e no TikTok, tem uma vantagem. “Isto de repente, tem 15 segundos, está no Brasil, está em Cabo Verde, está em Angola, defendendo que “complementados os dois meios de comunicação são mais fortes”. “Quando se chega a seis, sete milhões de visualizações, é muito díficil em televisão chegar a esses números. É impossível”, considera.



Bruno Nogueira entende que “hoje em dia as pessoas, principalmente as mais novas, afastaram-se da televisão, as televisões, os diretores de programas dizem que é por causa das plataformas e em parte também é por isso”. “Acho que tem que ver também como as pessoas mais novas foram tratadas na programação, nos canais generalistas, e foram sempre empurradas para fora, ficando só as camadas mais velhas, a ver o telejornal, a ver as telenovelas. E portanto essas pessoas têm de se ir buscar de alguma maneira”, justifica.









Bruno Nogueira está de volta aos ecrãs da RTP. O ator volta a dar corpo e voz à nova temporada de “Ruído”, desta vez "mais livre e mais arriscada". “Foi uma temporada em que a meio da escrita perco o meu pai, portanto, acho que isso ajudou a que eu não me policiasse tanto com os limites que eu queria estabelecer para os sketchs que eu estava a escrever”, assegura o humorista na Grande Entrevista.