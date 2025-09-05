Grande Prémio de Ensaio da APE para livro "Canções de Liberdade"

O júri decidiu, por unanimidade, reconhecer "uma obra intelectualmente original, documentalmente útil e historicamente importante no que respeita ao conhecimento e à compreensão da cultural literária e musical do século XX", lê-se em nota de imprensa.

Num "excelente trabalho de investigação histórica", diz o júri, o investigador Jorge Mangorrinha analisa "o discurso poético e musical português daquele período, "no contexto de um movimento poderoso de resistência à barbárie e a favor da liberdade de expressão, pelo fim das guerras, etc".

A obra completa-se com cerca de 50 páginas dedicadas a músicas e álbuns selecionados por Abel Soares.

"Escrito com elegância, e com a clareza que só o saber profundo pode gerar, este é um momento alto do ensaísmo português, merecendo indiscutivelmente o Prémio de Ensaio Manuel Gusmão", justificou o júri.

"Canções de Liberdade. A Política Cantada em Portugal e no Mundo (1964-1974)" foi publicado em 2024 pela Editorial Caminho.

O Grande Prémio de Ensaio Manuel Gusmão cumpre a terceira edição, uma vez que foi instituído em 2023 pela APE com o patrocínio da Câmara Municipal de Évora. Tem um valor monetário de 12.500 euros.

O júri desta edição foi composto por António Carlos Cortez, Carina Infante do Carmo e Manuel Frias Martins.

Jorge Mangorrinha, arquiteto de formação e professor universitário, é autor de "Música, com Portugal 12 Pts. Festival da Canção", em coautoria com João Carlos Callixto,

Abel Soares da Rosa, com mais de trinta anos ligado ao Marketing, tem vários livros publicados sobre música e cultura pop, em particular sobre os Beatles.