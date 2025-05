Os trabalhadores da limpeza do Centro Hospitalar Gaia e Espinho estão em greve durante 24h. Com uma adesão de 90%, denunciam a violação dos direitos consagrados no Contrato Coletivo de Trabalho pela empresa Salimpa.

Em causa está a falta de pagamento do subsídio de risco. Em comunicado, a empresa garante que assumiu o compromisso de regularização dos pagamentos em falta com os trabalhadores.



Lamenta que mesmo com essa garantia, o Sindicato tenha optado pela greve e não pelo diálogo.



Vivalda Silva afirma que o sindicato esteve sempre disponível para dialogar.