"Gronelândia: Agricultura ou Exploração Mineira?". Documentário da RTP explora escolha crucial

Foto: Guglielmo Mangiapane - Reuters

Uma vasta riqueza mineral ou o desenvolvimento da agricultura mais sustentável? Está é a escolha crucial que a Gronelândia enfrenta ao mesmo tempo que aumenta uma nova pressão dos Estados Unidos.



É esta a premissa do filme documental "Gronelândia: Agricultura ou Exploração Mineira?", que vai ser emitido esta noite na RTP Notícias às 23h30.