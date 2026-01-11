"Gronelândia: Agricultura ou Exploração Mineira?". Documentário da RTP explora escolha crucial

A Gronelândia enfrenta uma escolha entre riqueza mineral ou agricultura mais sustentável. Isto numa altura em que aumenta a pressão dos Estados Unidos para ficar com o território. Estas questões são desenvolvidas num filme documental para ver na RTP Notícias este domingo às 23h30.

Uma vasta riqueza mineral ou o desenvolvimento da agricultura mais sustentável? Está é a escolha crucial que a Gronelândia enfrenta ao mesmo tempo que aumenta uma nova pressão dos Estados Unidos.

É esta a premissa do filme documental "Gronelândia: Agricultura ou Exploração Mineira?", que vai ser emitido esta noite na RTP Notícias às 23h30.
