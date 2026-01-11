Cultura
"Gronelândia: Agricultura ou Exploração Mineira?". Documentário da RTP explora escolha crucial
A Gronelândia enfrenta uma escolha entre riqueza mineral ou agricultura mais sustentável. Isto numa altura em que aumenta a pressão dos Estados Unidos para ficar com o território. Estas questões são desenvolvidas num filme documental para ver na RTP Notícias este domingo às 23h30.
Foto: Guglielmo Mangiapane - Reuters
É esta a premissa do filme documental "Gronelândia: Agricultura ou Exploração Mineira?", que vai ser emitido esta noite na RTP Notícias às 23h30.