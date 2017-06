Em Gru O Maldisposto 3, é o Gru em dose dupla. A descoberta de um irmão gémeo, o Dru e um vilão dos anos oitenta, o Balthazar Brat, são as novidades no regresso das divertidas personagens amarelas.



Nos primeiros filmes a voz do Gru era de Nicolau Breyner, em Gru O Maldisposto 3, Manuel Marques assume essa tarefa. Sob a direcção de dobragem de José Jorge Duarte, as vozes de Rita Blanco, Pedro Miguel Ribeiro, Inês Castelo-Branco, Rui Unas, Aurélio Gomes, Beatriz Monteiro, Sara Mestre e Henrique Mello, entre outros.