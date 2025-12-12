Última Hora
Grupo Danças Ocultas leva novo disco "Inspirar" a Aveiro e Coimbra

Este é o 10.º álbum do grupo.

Miguel Bastos - Antena 1 /
Foto: Dafema - Wikimedia Commons

O grupo Danças Ocultas vai interpretar esta sexta-feira os temas do novo disco "Inspirar", no Teatro Aveirense.

Os quatro músicos regressam, assim, ao palco onde tocaram pela primeira vez em público.

O espetáculo está marcado para as 21h30, no Teatro Aveirense e repete-se no sábado no Conservatório de Música de Coimbra.
