Cultura
Grupo Danças Ocultas leva novo disco "Inspirar" a Aveiro e Coimbra
Este é o 10.º álbum do grupo.
O grupo Danças Ocultas vai interpretar esta sexta-feira os temas do novo disco "Inspirar", no Teatro Aveirense.
Os quatro músicos regressam, assim, ao palco onde tocaram pela primeira vez em público.
O espetáculo está marcado para as 21h30, no Teatro Aveirense e repete-se no sábado no Conservatório de Música de Coimbra.
