Grupo escultórico homenageia Fernão Mendes Pinto em Montemor-o-Velho

"Este tributo a Fernão Mendes Pinto é uma missão pessoal minha e visa honrar um dos autores portugueses mais traduzidos e conhecidos no mundo, um autor que tem grande destaque no Japão, que nasceu em Montemor-o-Velho e a quem Montemor-o-Velho ainda não tinha prestado a devida homenagem", disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal, Emílio Torrão.

Os elementos do grupo escultórico vão ficar localizados na rotunda do Largo do Convento de Nossa Senhora dos Anjos, num dos principais locais de acesso à vila, que faz a ligação entre a zona histórica e as áreas de desenvolvimento urbano mais recentes.

A Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, além de destacar uma das personalidades do concelho, vai usar esta peça de arte como um ponto de atração turística, integrando-a no circuito de visitação da vila de Montemor-o-Velho, favorecendo a "criação de novas dinâmicas territoriais e económicas".

O grupo escultórico, orçado em cerca de 100 mil euros, é constituído por uma proa e popa de destroços de uma embarcação, executado em tubos de aço reforçados, revestidos a chapa de aço corten, uma estátua em bronze e ainda uma narrativa, em aço, com 12 quadros alusivas às viagens de Fernão Mendes Pinto.

A peça de arte tem inscrições em português e, através de códigos QR, os visitantes têm acesso a mais informação para que possam "descobrir a história e as estórias que estão subjacentes à estátua".

Estas informações estão traduzidas em francês, inglês e castelhano.

"Para o futuro pretende-se ainda que a partir do grupo escultórico se lance um circuito na vila de Montemor-o-Velho dedicado a Fernão Mendes Pinto", afirmou a autarquia, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Fernão Mendes Pinto nasceu em Montemor-o-Velho no início do século XVI.

De acordo com a autarquia, em 1537, embarcou para a Índia e durante 21 anos viajou por vários países da Ásia, vivendo muitas peripécias que, mais tarde, registou na sua obra "Peregrinação".

Regressou a Portugal em 1558, instalou-se em Almada, no distrito de Setúbal, onde casou e escreveu as suas memórias, vindo a falecer em 1583.

Na sua obra, o autor preocupou-se em registar as múltiplas e diversificadas experiências, verídicas ou ficcionais, decorrentes das suas deambulações por terras da Ásia e do Oriente.

Publicada 31 anos após a morte, a sua obra foi traduzida em diversas línguas e objeto de 16 edições portuguesas.

Fernão Mendes Pinto diz-se um dos primeiros portugueses a chegar ao Japão e reproduz alguns dos episódios mais conhecidos, como a história da espingarda oferecida ao rei do Bungo.