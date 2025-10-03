Grupo musical são-tomense Tempo reativa-se e atua este mês em Lisboa

O projeto "Tempo: uma viagem pela música do arquipélago de São Tomé e Príncipe. Reativação do grupo musical Tempo" vai estar em Lisboa até 14 de outubro, com a primeira ação a decorrer este sábado na Casa da Cultura de Sacavém, anunciou a Direção-Geral das Artes (DGArtes).

Segundo a nota de imprensa, além de músicos convidados e de gravação do material audiovisual, está programado um ensaio aberto, um concerto, um `workshop` e uma conferência.

Para a DGARtes, o objetivo é "produzir os materiais audiovisuais de qualidade do recentemente reativado grupo musical Tempo, cuja atividade marcou a História da música das ilhas".

O grupo Tempo surgiu em 1995, quando três amigos -- Guilherme Carvalho, João Carlos `Nezó` e Oswaldo Santos -- se encontraram em São João dos Angolares, localidade no sul da ilha de São Tomé: Os três eram exímios tocadores de guitarra e excelentes compositores, contextualizou a DGArtes.

Este projeto é financiado pelo programa Ibermúsicas e conta com o apoio de B.Leza ACR - local onde a banda vai atuar em 10 de outubro - da Câmara Municipal de Loures, do centro de História da Universidade de Lisboa, Manga-Manga, Paranada Crl, Plataforma Cafuka -- Associação de artistas plásticos naturais de São Tomé e Príncipe, RDP África, RTP África e Nós por Lá, de acordo com o comunicado.