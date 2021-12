Guarda homenageia Rebello com exposição evocativa e número da revista Praça Velha

O lançamento da revista, seguido da inauguração da exposição, está marcado para quinta-feira, às 18:00, no auditório do Paço da Cultura/auditório do Museu da Guarda.

A autarquia referiu em comunicado que, através do seu Museu, "presta homenagem ao artista plástico Luís Rebello com a inauguração de uma exposição evocativa da obra do pintor e escultor guardense, que faleceu em 2020".

"No mesmo dia é lançado novo número da revista cultural Praça Velha, cuja capa, também em jeito de homenagem, reproduz um pormenor de uma composição pictórica de Rebelo", acrescentou o município.

O pintor, desenhador, escultor e ceramista Luís Rebello nasceu na Guarda em 1945 e morreu naquela cidade no dia 06 de janeiro de 2020.

O artista está representado em diversas coleções e a sua obra "retrata predominantemente aspetos da região da Beira Interior (sobretudo paisagens, casas e as suas gentes), quer da sua cidade natal, quer do mundo rural do distrito da Guarda".

A 41.ª edição da revista cultural Praça Velha, editada semestralmente pela Câmara Municipal da Guarda, desde 1997, apresenta-se nesta edição com uma nova organização de matérias, desdobrando os conteúdos "em dois volumes temáticos, a editar separada e semestralmente: o primeiro, dedicado ao Património e História; o segundo, à Literatura e outras Artes. A linha editorial é a mesma: divulgar o Património Cultural da região da Guarda", referiu a fonte.

O número que é apresentado ao público na quinta-feira está dividido em quatro blocos: Património e História, Grande Entrevista, Portfólio e Súmula.

A secção "Património e História" reúne artigos de F. Carvalho Rodrigues, Elsa Salzedas, António Marques e João Carlos Lobão, Vítor Pereira/Alcina Cameijo/Tiago Ramos e Ana Leonor Pereira da Silva, António Salvado Morgado, Manuel Luís Fernandes dos Santos, Anabela Matias e Dulce Helena Borges, Francisco Manso e Ana Manso, António Manuel Prata Coelho, Aires Antunes Diniz, José António Quelhas Gaspar, Inês Costa e Olga Santa Bárbara.

A "Grande Entrevista" é com o antropólogo Paulo Lima e o "Portfólio" da publicação tem por tema "A Guarda pelos Olhos de pintores do século XIX ao século XXI: proposta de um itinerário pelos lugares mais representados da cidade altaneira - uma amostra da coleção do Museu da Guarda, constituída por desenhos, aguarelas, óleos, acrílicos e uma serigrafia digital", numa organização do coordenador do Museu da Guarda, Thierry dos Santos.

"Dos 24 trabalhos de iconografia guardense reproduzidos, dois são da autoria do pintor [Luís Rebello] a quem a presente edição presta tributo".

Devido à pandemia, o acesso à sessão de lançamento da revista e à inauguração da exposição evocativa da obra do artista plástico Luís Rebello estará condicionado à apresentação de certificado digital covid-19.