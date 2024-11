"Guerra" de tarifas. Lagarde diz que UE deve negociar com Trump

Christine Lagarde disse ao Financial Times que uma "guerra comercial generalizada" não é do interesse de ninguém e conduziria a "uma redução global do PIB".



A presidente do BCE apelou aos líderes europeus para que comprem mais produtos fabricados nos Estados Unidos, como gás natural liquefeito e equipamento militar.



Lagarde acredita que Trump que está aberto a negociações com Bruxelas.