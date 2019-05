Guia de conversação vietnamita-português apresentado em Hanoi

Lusa07 Mai, 2019, 18:01 | Cultura

"O IPOR está a desenvolver uma série de ferramentas na área de publicações de guias lexicais e de conversação, a maior parte deles voltados para fins específicos", como contabilidade e economia, saúde e jornalismo, afirmou o diretor da instituição, Joaquim Coelho Ramos, que se deslocou a Hanoi para apresentar o guia a professores e investigadores.

Editado em 2017, quando 180 alunos frequentavam o curso de licenciatura em português naquela Universidade, o "Guia de conversação vietnamita-português" apresenta noções básicas sobre língua portuguesa, vocabulário, estruturas gramaticais próprias, sinalética e gestos e expressões não-verbais documentados com imagens, abordando temas como socialização, alojamentos, estudos, visitas, deslocações, sair e fazer compras.

O desenvolvimento de materiais didáticos é também uma das prioridades do IPOR para a nova delegação em Pequim, resultante do protocolo agora assinado entre o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e a Sociedade de Jogos de Macau S.A., disse.

"Gostávamos que a delegação [arrancasse] em setembro ou outubro, mas depende de um concurso que vai ser lançado para selecionar o delegado", afirmou o responsável.

Aquele protocolo, firmado aquando da visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Macau, em 01 de maio passado, visou a constituição de um fundo para apoiar a difusão e promoção da língua portuguesa na República Popular da China.

Esta delegação vai ter como "conteúdos funcionais", além da produção de material didático adequado às especificidades da China continental, "a formação contínua de professores" e o desenvolvimento de "atividades de intervenção cultural".

"É nossa intenção que o delegado se desloque, dentro das suas possibilidades, para dar apoio às instituições que são cada vez mais", disse Joaquim Coelho Ramos, numa referência ao ensino do português na China, atualmente a decorrer já em 48 universidades chinesas.

"Uma vez cumprido este núcleo muito voltado para a língua portuguesa", o delegado vai desenvolver "atividades de intervenção cultural, sempre em articulação com a embaixada de Portugal", já que "é um mecanismo essencial associar a cultura à língua para facilitar as aprendizagens", explicou.

Ainda ao abrigo deste fundo, o IPOR vai desenvolver uma presença em Chengdu, na província de Sichuan (centro).

Joaquim Coelho Ramos afirmou que "há já algum tempo" que o IPOR se desloca àquela cidade chinesa para dar aulas de português a médicos, enfermeiros e técnicos de planeamento familiar do Centro Internacional de Formação na área da Saúde e do Planeamento Familiar.

Estes técnicos integram as dinâmicas de cooperação e desenvolvimento da China junto dos países lusófonos, indicou.

"Com esta nova ferramenta financeira, vai ser possível aprofundar essa colaboração e criar um centro de língua e cultura portuguesa, o que também vai facilitar muito a formação", acrescentou.

O IPOR lançou recentemente um laboratório digital de línguas, um recurso tecnológico "que permite aumentar os níveis de sucesso no ensino das línguas estrangeiras", uma vez que os professores podem fazer "um ensino mais individualizado" e acompanhar "através da consola central a evolução dos alunos", afirmou.

Este laboratório tem capacidade para 25 alunos em simultâneo, e possibilita também o treino auditivo "muito importante para articular as palavras uma vez que são línguas muito diferentes", disse.

Além da valência no ensino-aprendizagem, o laboratório permite explorar a área da investigação. "Através de resultados que podem ser computados ao longo da aula, o professor pode recolher elementos que permitem acompanhar a evolução do aluno", ao mesmo tempo que permite compilar "elementos estatísticos que vão ajudar a instituição a acomodar necessidades específicas dos alunos".

Joaquim Coelho Ramos adiantou que o IPOR vai "abrir o laboratório à colaboração de escolas de Macau, em articulação com a DSEJ [Direção dos Serviços de Educação e Juventude] ou com o centro de difusão de línguas, parceiros institucionais do instituto".

Este laboratório decorre "de um apoio" da região administrativa especial chinesa, sendo "de toda a justiça" que seja colocado à disposição do território", o que também vem reforçar a vontade do IPOR de "servir de elo de ligação de todas as comunidades", sublinhou.

O IPOR foi fundado a 19 de setembro de 1989 pela Fundação Oriente e pelo Camões.

Macau, região administrativa especial chinesa desde 20 de dezembro de 1999, desenvolveu políticas para promover a língua e a cultura lusófonas desde o início dos anos de 1980.