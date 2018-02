Guia dos projetos de Souto de Moura construídos em Portugal é lançado hoje

Lusa22 Fev, 2018, 07:42 | Cultura

De acordo com a editora, a obra, em português e inglês, será lançada na Galeria Millennium, em Lisboa, com a presença do arquiteto Eduardo Souto de Moura, ao mesmo tempo que será inaugurada uma exposição de fotografia de Nuno Cera, com as imagens do livro.

A mostra, intitulada "Poesia Mineral -- Eduardo Souto de Moura por Nuno Cera", completa este trabalho editorial no qual o fotógrafo participa, e ficará patente na Galeria Millennium até 19 de maio.

O "Guia de Arquitetura Eduardo Souto de Moura Projetos Construídos Portugal" tem coordenação editorial de Maria Melo e do professor arquiteto Michel Toussaint, autor do texto que inicia a publicação. A obra inclui textos da arquiteta Marta Sequeira.

Trata-se do segundo guia da coleção monográfica de "Guias de Arquitetura" da editora A+A Books, depois do lançamento do "Guia de Arquitetura Álvaro Siza. Projetos Construídos Portugal", e é apresentado sobretudo como um livro de consulta.

Os textos de Marta Sequeira são baseados na bibliografia geral sobre Eduardo Souto de Moura, nos seus escritos -- alguns dos quais inéditos --, entrevistas, declarações, conferências, assim como nos documentos produzidos no seu ateliê.

Em janeiro, o Vaticano anunciou que o arquiteto Eduardo Souto de Moura será um dos dez convidados para a conceção do primeiro pavilhão do Vaticano, na Bienal de Arquitetura de Veneza, que decorre de 26 de maio a 25 de novembro, com a criação de uma de dez capelas projetadas por arquitetos de diversas partes do mundo.

Nascido em 1952, Eduardo Souto de Moura, vencedor do Prémio Pritzker 2011 - considerado o Prémio Nobel da arquitetura -, assinou, entre outros projetos, o Estádio Municipal de Braga, a Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, e o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, em Bragança.

Em 2016 foi premiado pela X Bienal Ibero-americana de Arquitetura e Urbanismo (BIAU), que decorreu em Madrid, "pelo importante contributo do seu ensino em universidades de diversos países", e recebeu em 2017 o Piranesi Prix de Rome 2017, um prémio de carreira atribuído pela Academia Adrianea de Arquitetura e Arqueologia Onlus, em Roma.