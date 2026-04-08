Guilherme Blanc vai ser diretor-adjunto do Programa Cultura da Gulbenkian

Como Blanc explicou, o trabalho será no Programa Cultura, que, segundo o `site` da Gulbenkian, está ligado a programas de apoio e projetos públicos e à política editorial, numa articulação da "missão da fundação", atualmente sob a direção de Miguel Magalhães.

A Câmara do Porto confirmou hoje a saída do programador que está à frente do Batalha desde a sua reabertura, em 2022, e o lançamento de um concurso público para escolher a nova direção artística, na sequência da saída deste no final de setembro.

"São seis anos, praticamente, de Batalha, e quase 12 de trabalho para o município [do Porto], em diferentes funções, no departamento de arte contemporânea, na Galeria Municipal... Recebi um convite e acho que o Batalha está numa fase muito boa, forte, estável, e está um projeto sedimentado", analisa Blanc.

Sentindo que o convite da Gulbenkian "fazia sentido", e preferindo "ciclos mais curtos" em cargos de direção artística para permitir "renovação", sair de forma "harmoniosa, serena, em diálogo e sintonia com a Câmara do Porto" facilitou o caminho até "novos desafios".

Questionado sobre se a decisão tem a ver com a recente mudança de ciclo político na autarquia, antes liderada pelo independente Rui Moreira - que o contratou, em 2015 para várias funções no município -, e agora por Pedro Duarte (PSD-CDS-IL), Blanc nega esta associação, indicando antes um ciclo pessoal.

"Tenho tido muito apoio e lealdade quer por parte do presidente quer do vereador [da Cultura, Jorge Sobrado], uma relação muito franca e muito leal, de trabalho. Não tem a ver com nenhuma mudança política, pelo contrário. Temos tido muito apoio e valorização pelo executivo", afirma.

Na nota da autarquia, Sobrado destacou o "importante papel de Guilherme Blanc na definição programática do Batalha", que é hoje um "polo de dinamização da cultura do cinema no Porto", cuja relevância "é hoje inquestionável".

Guilherme Blanc deixa, de resto, "um período programado, sensivelmente até fevereiro de 2027, no campo da exibição do cinema", para permitir a quem ganhar o concurso para a nova direção artística "montar o seu programa artístico" com tempo, e até ao final do próximo ano no que toca às exposições, que implicam criação e investigação e, por isso, "outro tempo".

O Batalha foi "um projeto muito importante" na vida do curador e docente universitário, por apresentar "uma oportunidade única" no campo disciplinar "de conforto" na carreira, o cinema, deixando-o depois de este ter atingido "uma fase de estabilidade e pujança".

Além da direção artística do Batalha, Blanc é docente do curso de Cinema da Universidade Católica, no Porto, numa carreira que começou pela licenciatura em Direito, na Universidade do Porto, seguindo-se o mestrado em Política e Gestão Cultural, na City University, em Londres.

Depois de ter estado integrado na equipa do Barbican Centre (Londres), em 2012, Guilherme Blanc foi convidado para adjunto do vereador da Cultura de então, do Porto, Paulo Cunha e Silva (1962-2015), acabando por desempenhar várias funções no seio das instituições culturais do município, a par da carreira de docente e de curador de cinema.

Foi diretor artístico da Galeria Municipal do Porto e do Fórum do Futuro, entre 2017 e 2022, tendo chegado ao município pela mão de Paulo Cunha e Silva, da equipa do independente Rui Moreira, eleito em 2012.

Um dos cinemas mais antigos e marcantes em Portugal, o Batalha esteve inativo anos a fio até ter sido arrendado, em 2017, à Câmara do Porto, que iniciou as obras de reabilitação até à abertura, em dezembro de 2022, com projeto de arquitetura de Sérgio Fernandez e Alexandre Alves Costa.