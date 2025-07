Guilherme Gameiro Alves nomeado Primeiro Bailarino Nacional da Croácia

A insígnia, entregue a Gameiro Alves pela ministra da Cultura da Croácia, Nina Obuljen Korzinek, distingue o "percurso excecional" do bailarino português, "a sua dedicação à arte da dança" e "o papel de destaque que tem assumido como figura de inspiração e referência na companhia artística a que pertence."

Guilherme Gameiro Alves entrou para o Ballet do Teatro Nacional da Croácia como solista, em 2011, e seis anos mais tarde, em 2017, ascendeu a bailarino principal da companhia.

Gameiro Alves nasceu em 29 de outubro de 1989, em Lisboa. Licenciou-se em 2007, pela Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional e, com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, estudou durante dois anos na Academia de Dança de Zurique, sob orientação de Oliver Matz.

Em 2009, entrou para o Ballet Nacional da Finlândia, onde dançou os papéis Chevalier des Grieux em "Manon", de Kenneth MacMillan, Benno, em "O Lago dos Cisnes", de Kenneth Greve, Gurn em "La Sylphide", de August Bournonville, entre outras figuras principais de bailados concebidos por coreógrafos como John Cranko, William Forsythe e Ohad Naharin.

Gameiro Alves estreou-se em Portugal no início de 2020, com o bailado "Morte em Veneza", uma coreografia de Valentina Turcu inspirada na novela homónima de Thomas Mann, apresentada no Teatro Camões, em Lisboa, pela companhia nacional croata.

Entre os seus principais papéis contam-se Albrecht, em "Giselle", Solor, em "La Bayadere", Vronsky, em "Anna Karenina", Mefisto, na "Paixão de Fausto", "Romeu e Julieta" e "O Quebra-Nozes".

O percurso de Guilherme Gameiro Alves inclui ainda trabalho com coreógrafos como Ange Preljocaj, Edward Clug, Giorgio Madia, Leo Mujic, Marko Goecke, Nacho Duato, Uwe Scholtz, Vasily Medvedev e Wayne McGregor.

O bailarino recebeu por diversas vezes o Prémio Oscar Harmos de Realização Artística, em Zagreb, foi distinguido com a Medalha de Ouro do Concurso Internacional de Ballet Tanzolymp, em Berlim, e foi incluído entre os cinco melhores bailarinos europeus em obras em estreia, em 2018, pela Dance Magazine.

Com Guilherme Gameiro Alves, foram igualmente reconhecidos pelo ministério croata da Cultura, no passado dia 04, Natalija Kosovac, Iva Vitic Gameiro e Takuya Sumitomo, na dança, o ator Livio Badurina, no teatro, e a soprano Valentina Fijacko-Kobic, na ópera.

O Ballet do Teatro Nacional da Croácia soma 145 anos e é a mais antiga e maior companhia de dança da Croácia. É também a companhia residente do Teatro Nacional da Croácia, com a Orquestra e Ópera de Zagreb.