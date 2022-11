Guimarães Jazz reúne artistas de renome

O arranque do festival dá-se com a cantora Dianne Reeves, vencedora de cinco Grammys e de múltiplas outras distinções, que atua acompanhada por Edward Simon, Romero Lubambo, Reuben Rogers e Terreon Gully.Para sexta-feira, o saxofonista Archie Shepp foi substituído pelo quarteto da contrabaixista Linda May Han Oh, que regressa a Guimarães para uma terceira atuação, depois de 2012 e 2021, com o quinteto de Joe Lovano e em trio com Vijay Iyer e Tyshawn Sorey, respetivamente.O 31.º Guimarães Jazz vai incluir ainda atuações da Sonoscopia (dia 16 de novembro), do projeto THEMANUS (dia 15) ou a reinterpretação do disco “Ibéria”, de Manuel de Oliveira, com Jorge Pardo e Carles Benavent, para além da Orquestra de Guimarães, no dia 17, entre muitos outros concertos e "jam sessions".