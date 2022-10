Guitarrista dos Mötley Crüe Mick Mars abandona digressões por problemas de saúde

"Embora a mudança nunca seja fácil, aceitamos a decisão de Mick de se reformar da banda por causa dos problemas de saúde. Nós vimos Mick a gerir a sua espondilite anquilosante [doença reumática crónica de natureza inflamatória] durante décadas e ele sempre deu a volta com grande coragem e gentileza", escreveram os Mötley Crüe num comunicado hoje divulgado no Facebook.

"Dizer `basta` é o último ato de coragem. O som de Mick ajudou a definir os Mötley Crüe desde (...) o primeiro ensaio em conjunto. O resto, como dizem, é história. Vamos continuar a honrar o seu legado musical", acrescentaram.

No entanto, a banda anunciou que John 5, que é membro do grupo de Rob Zombie, vai substituir Mick Mars, que havia informado num comunicado enviado à Variety que não continuaria a fazer mais digressões com os Mötley Crüe, por não conseguir "aguentar os rigores da estrada".

Na semana passada, os Mötley Crüe, juntamente com os Def Leppard, anunciaram que vão fazer uma digressão pela Europa em 2023, passando por Portugal no dia 23 de junho.

As duas bandas vão atuar no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no distrito de Lisboa.