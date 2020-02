Guitarrista Ivan Kral morreu aos 71 anos

De acordo com a declaração da mulher, publicada no `Twitter`, Ivan Kral foi vítima de cancro e morreu em casa, no Michigan, Estados Unidos.

"Estamos desolados. Confirmamos a morte de Ivan Kral", escreveu também o responsável pelo festival Metronome, de Praga.

Ivan Kral, que nasceu na Checoslováquia em 1948 logo após a tomada do poder pelos comunistas, mudou-se para os Estados Unidos com os pais, em 1966.

Como guitarrista, em 1974, tocou com Debbie Harry, vocalista da banda "Blondie", tendo integrado o grupo de Patti Smith, em Nova Iorque, um ano mais tarde destacando-se a interpretação no tema "Dancing Barefoot".

Além de colaborar com Iggy Pop ou David Bowie, o guitarrista e autor foi responsável por inúmeras bandas sonoras de filmes.

Após a queda do regime comunista na Checoslováquia, em 1989, Ivan Kral começou a trabalhar frequentemente como músico e produtor em Praga.