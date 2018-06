Guitarrista Marta Pereira da Costa estreia dois originais no concerto de sábado

Lusa08 Jun, 2018, 10:49 | Cultura

"Vou tocar aquilo que tenho vindo a fazer nestes últimos dois anos, desde que lancei o disco, e dois temas novos que irei apresentar neste concerto, pela primeira vez", explicou a guitarrista, que contará com Tito Paris, Rui Veloso e Edu Miranda, como convidados.

Marta Pereira da Costa tem procurado manter, ao longo da sua carreira, "um pé nas tradições e no reportório tradicional da guitarra portuguesa, mas fazendo novas experiências", disse à Lusa.

"O passado está feito e muito bem feito, e repetir aquilo que foi bem feito não acrescenta", explicou à Lusa a guitarrista, que iniciou o seu percurso no Clube de Fado, em Alfama, ao lado dos músicos como Mário Pacheco e José Fontes Rocha.

Para Marta Pereira da Costa, "a ideia é fazer sempre o melhor que sabemos, mas sempre tentando inovar".

Questionada sobre a evolução da guitarra portuguesa, enquanto instrumento solista, respondeu que a guitarra "tem vindo a fazer um caminho, mas este caminho de instrumentista é ainda muito verde e há muito para desbravar, porque grande parte das pessoas ainda associa a guitarra portuguesa imediatamente ao fado".

Marta Pereira da Costa foi distinguida em 2014 com o Prémio Amália para Melhor Instrumentista, editou o primeiro álbum, sob o seu próprio nome, em 2016 e, desde o início da carreira, tem como objetivo dar "outras respirações à guitarra portuguesa, quer enquanto solista, quer como instrumento acompanhador, não a restringindo ao fado".

O músico Edu Miranda, convidado de Marta Pereira da Costa do concerto de sábado, disse à Lusa a guitarrista "consegue unir a sonoridade da guitarra portuguesa com as influências que tem acumulado, em colaborações com artistas de outras áreas musicais".

A carreira de Marta Pereira da Costa soma mais de dez anos, dominada sobretudo por atuações em Portugal e no estrangeiro. Atuou em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Suíça, Espanha, Holanda, França, Eslovénia, Roménia, Tunísia e Israel, apresentou-se no Court Atlante e no FestivalBrass in Jazz, em Itália, acompanhou cantores como Rodrigo Costa Félix e Dulce Pontes. Recentemente tocou na cerimónia privada de receção do Presidente da Colômbia, no Palácio da Ajuda, em Lisboa,

No concerto de sábado, Marta Pereira da Costa será acompanhada por António Pinto, em guitarra clássica, Nelson Cascais, em contrabaixo, Alexandre Diniz, em piano e acordeão, e André Sousa Machado, percussão.

O concerto, no Centro Olga Cadaval, em Sintra, tem início marcado para as 21h30.