Gulbenkian mostra "As Mulheres do meu País" de Maria Lamas

A monumental obra fotográfica dos anos 40 retrata a condição feminina das mulheres portuguesas.





O seu livro As Mulheres do meu País, publicado entre 1948 e 1950, em fascículos para fugir à censura do Estado Novo, é uma obra escrita e visual única sobre a vida das mulheres portuguesas dos anos de 1940.Esta exposição apresenta uma seleção de 67 das fotografias do livro, maioritariamente provas vintage, juntamente com provas da época de outros fotógrafos incluídas no livro, bem como objetos pessoais de Maria Lamas.Fotografias essas que podem agora ser vistas numa exposição, em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian.