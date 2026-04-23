Cultura
Há "Livros com asas" no hospital de São João no Porto
No Hospital São João, no Porto, os livros "voam" entre mãos através de uma pequena biblioteca móvel que leva a magia da leitura a quem está internado. Uma parceria que conta com o apoio da Porto Editora.
O projeto "Livros com Asas" começou há um ano na medicina interna e, entretanto, o carrinho já percorre várias especialidades Os livros estão organizados na capela do Hospital São João, uma biblioteca improvisada para acolher os mais de 700 livros que já têm.
Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1
A partir de hoje a iniciativa conta com uma novidade um catálogo para os utentes conseguirem escolher a próxima leitura.