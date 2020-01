Há um novo centro cultural no Bairro Alto

Só o projeto de recuperação do edifício foi adjudicado por um milhão e 750 mil euros à empresa Habitâmega Construções. O projeto arquitetónico é da responsabilidade do José Neuparth. Para a instalação no edifício, o que incluiu a transferência da biblioteca, a Companhia de Jesus investiu perto de 400 mil euros. Em contrapartida pela cedência do edifício a Companhia de Jesus compromete-se a prestar assessoria técnica e formação em diferentes projetos à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.O centro cultural tem uma área bruta de 2.300 metros quadrados. No interior há uma livraria, café com pátio, salas para debates, conferências ou encontros, entre as quais se destacam dois grandes salões, ambos com tetos trabalhados e capacidade para 80 pessoas cada. Ainda referência para a Sala dos Couros com paredes totalmente forradas a couro trabalhado.O edifício vai ainda albergar a biblioteca da comunidade jesuíta, que contém mais de 160 mil volumes. Um acervo que conta com várias primeiras edições sobretudo de caracter científico que foram sendo compradas pelos jesuítas ao longo dos anos.O último andar do edifício fica reservado à Comunidade de Jesuítas envolvida na vida da Brotéria, composta pelos seis padres Vasco Pinto Magalhães, António Júlio Trigueiros, João Norton de Matos, Manuel Cardoso, João Sarmento e Francisco Mota, diretor Geral da Brotéria.Com a mudança os jesuítas também querem ficar mais próximo da população transformando a sua casa num lugar onde as culturas urbanas contemporâneas se cruzam com a fé cristã. Um local de reflexão teológica e estética, um espaço de quietude e de partilha dentro do reboliço do centro da cidade.Para assinalar a mudança a Brotéria organizou um programa comemorativa que começa hoje e se prolonga até dia 25 e que inclui debates, fado e uma exposição, designada“Todas as Coisas” sobre a evolução da Brotéria desde revista de ciências até aos dias de hoje em que se transformou numa compilação que reúne textos variados de diferentes colaboradores sobre áreas diversas, sugestões de livros e espetáculos.