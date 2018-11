Helena Ramos recordada como grande profissional

01 Nov, 2018, 17:42 / atualizado em 01 Nov, 2018, 18:31 | Cultura

Helena Ramos começou a sua carreira como locutora, mas acabou por se destacar na área da televisão.





Entre os programas que conduziu está o 'talk show' "Jogo de Damas", em 1993, o "Canal Aberto", em 1996, o "Boa Tarde", em 2000, e "Os Vencedores", em 2002, e "O Melhor de Nós", em 2005.

Pedro Oliveira Pinto - RTP



Em 2004, fez ainda parte da comissão instaladora do Canal Memória.







O velório da apresentadora decorre esta quinta-feira na igreja da Luz, em Lisboa. O funeral está marcado para sexta-feira em Sever do Vouga, a sua terra natal.



“Amiga de todas as horas”

O apresentador recorda Helena Ramos como uma grande profissional mas essencialmente, “amiga para todas as horas”.







Mulher de feitio forte

O humorista destaca uma mulher de feitio forte, de grande exigência profissional e que dava imenso valor à língua portuguesa.







Carreira muito diversificada

“Ela fez tudo praticamente o que havia para fazer em termos de televisão. Trabalhámos juntos e ela foi realmente a primeira cara da RTP Memória”, afirmou o apresentador à RTP3.







Para Júlio Isidro, a apresentadora era uma pessoa que vivia com discrição “de uma enorme solidez cultural, muito preocupada com os valores da cultura”.



Um exemplo de coragem

A apresentadora Margarida Mercês de Melo, que entrou para a RTP na mesma altura que Helena ramos, recorda a colega como uma profissional dedicada, que trabalhou até ao fim.



Margarida Mercês de Melo considera Helena Ramos como “um exemplo de coragem”.



“Ela lutou até ao fim. Fugiu para a frente, tentando fazer uma vida normalíssima”, afirmou Margarida Mercês de Melo.





A apresentadora recorda que Helena Ramos nunca revelou que estava doente.



“O cancro venceu-a, a morte venceu-a, mas ela fintou a doença e foi muito mais além do que o tempo de vida que os médicos lhe tinham dado”, acrescentou Margarida Mercês de Melo.



“Para mim é um exemplo de coragem imensa e um exemplo”, rematou. Ministra da Cultura elogia percurso

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamentou hoje a morte da jornalista e apresentadora Helena Ramos, cujo percurso profissional “acompanha parte da história da RTP” e é também “sinónimo da oferta diversificada da televisão pública”.



“Jornalista e apresentadora, desde que iniciou a sua carreira como locutora de continuidade, a sua presença nos ecrãs e a sua voz representavam a proximidade ao espetador, própria de um serviço público”, refere a ministra em comunicado, salientando a carreira de quarenta anos “permanentemente ligada aos canais públicos”.

Grande profissional



Uma grande profissional, uma senhora e uma pessoa formidável. pic.twitter.com/1hpM4o37fX — Goncalo Reis (@GoncaloReis007) 1 November 2018

Ao longo da carreira foi ainda apresentadora de programas temáticos referentes ao Carnaval, Marchas Populares, Natal dos Hospitais e Festival da Canção, tendo ainda dado a cara pelos sorteios do Totoloto e do Toto-Sorteio.