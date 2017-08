Herói chinês e patriota em África bate recorde de bilheteira na China

Lusa 08 Ago, 2017, 12:55 | Cultura

"Quem ofender a nação chinesa será punido, não importa o quão longe está" é, de resto, uma das mais emblemáticas frases do filme.

Lobo Guerreiro II conta a história de um soldado chinês numa zona de guerra em África, onde salva centenas de pessoas de uma chacina conduzida por mercenários ocidentais, que tentam apoderar-se do país.

"É o típico enredo de um filme de ação de Hollywood, mas desta vez é um chinês a defender a justiça e assegurar a paz no mundo", descreve a BBC.

O filme foi estreado na mesma semana em que o Exército de Libertação Popular (ELP) - nome oficial das forças armadas chinesas - celebrou 90 anos e a China abriu a sua primeira base militar no estrangeiro, em Djibuti, no Corno de África.

Aquelas instalações acompanham a crescente influência chinesa no continente africano, de onde o país importa grande parte das matérias-primas de que precisa. Nos últimos anos, Pequim tem expandido os seus laços militares em África e, segundo um relatório do Conselho Europeu de Relações Internacionais, a cooperação com o continente africano em questões de paz e segurança é agora uma "parte explícita da política externa chinesa".

O especialista em artes marciais Wu Jing é o diretor e personagem principal do Lobo Guerreiro II. O norte-americano Frank Grillo desempenha o papel de vilão.

No espaço de 12 dias, o filme arrecadou 3.400 milhões de yuan (cerca de 427 milhões de euros) nos cinemas chineses, tornando-se o mais visto de sempre no país.

Várias cenas de Lobo Guerreiro II sublinham a importância da China como ator global.

Numa delas, o líder dos rebeldes que tentam conquistar o poder ordena: "Não matem chineses, pois a China é um membro permanente do Conselho de Segurança [das Nações Unidas], e precisaremos do seu apoio para formar governo".

No final, uma imagem de um passaporte chinês surge no ecrã, com a inscrição: "Cidadãos da República Popular da China. Quando se depararem com o perigo no estrangeiro, não desistam! Por favor, lembrem-se, a proteger-vos está uma pátria forte".

No Douban, a versão chinesa da base dados de cinema IMDB, um internauta comentou sobre Lobo Guerreiro II: "Este filme diz-nos que o povo chinês também pode salvar o mundo".

A agência noticiosa oficial Xinhua escreveu que a obra é inspirada em fatos reais, nomeadamente a retirada de dezenas de milhares de chineses durante os conflitos na Líbia e no Iémen.

Mas o enredo de Lobo Guerreiro II parece refletir a nova política externa, mais assertiva, adotada por Pequim, que durante décadas defendeu o princípio de "não intervenção".

Desde a ascensão ao poder do Presidente Xi Jinping, em 2013, a China passou a reclamar a quase totalidade do Mar do Sul da China, onde construiu ilhas artificiais capazes de receber instalações militares em recifes disputados pelos países vizinhos.

No dia do aniversário do ELP, Xi assegurou que a China "nunca invadirá outros países, mas pode lutar contra qualquer agressão".

No Grande Palácio do Povo, em Pequim, o líder chinês proferiu durante quase uma hora um discurso cuja mensagem parecia enquadra-se nos diálogos do herói de Lobo Guerreiro II.

"A China não permitirá a ninguém, de nenhuma forma, que separe nem um pedaço de terra do país", afirmou. "Que ninguém espere que engulamos algo que prejudique a nossa soberania, segurança e interesses de desenvolvimento".