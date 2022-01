Heróis da revolta de 31 de janeiro de 1891 no Porto homenageados na segunda-feira

A iniciativa, que pretende evocar os heróis do 31 de janeiro, arranca pelas 15:00 de segunda-feira, dia 31, com uma concentração no Cemitério do Prado do Repouso à qual se seguirá pelas 15:30 o cortejo com destino ao monumento dos Heróis do 31 de janeiro de 1891.

Pelas 16:00, naquele local terá lugar o hastear da bandeira ao som do Hino Nacional, seguida da colocação de coroas de flores no monumento aos vencidos do 31 janeiro.

Estão previstas intervenções de Luís Cameirão, presidente da Direção Associação Cívica e Cultural 31 de Janeiro, Lima Coelho, presidente da Direção da Associação Nacional de Sargentos, Fernando Cabecinha, Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano, e Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.

Em comunicado, a Associação Cívica e Cultural 31 de Janeiro adianta que a iniciativa prossegue com um momento musical conduzido por João Miguel Gonçalves e Francisco Monteiro, a que se seguem um conjunto de intervenções que terá como oradora Inês Fernandes Godinho, doutora em Direito e membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.

A Revolta de 31 de janeiro de 1891 foi o primeiro movimento revolucionário que teve por objetivo a implantação do regime republicano em Portugal - o qual se viria a concretizar-se em 05 de outubro de 1910.